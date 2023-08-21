Realme назвала дату презентації свого нового флагмана

Компанія Realmi представить свій новий флагман GT5 у понеділок, 28 серпня. Про це повідомила пресслужба фірми.

Також на заході планують презентувати безпровідні навушники Realme Buds Air 5.

Як пише GSMArena, Realme GT5 працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 2. Судячи з опублікованого тизера, смартфон матиме виступаючий острівець із камерою.

Тизер Realme GT5. Фото: Realme / Weibo

Інсайдер Digital Chat Station, який раніше опублікував фото Realme GT5, інформував, що апарат отримає 24 ГБ оперативної пам'яті. Крім того, в топовій конфігурації буде зарядка потужністю 240 Вт. Також буде запропоновано варіант із акумулятором більшої ємності, але з підтримкою зарядки меншої потужності (150 Вт).

Realme GT5. Фото: Digital Chat Station / Weibo

Що стосується навушників Buds Air 5, то GSMArena вказує, що вони поглинатимуть зовнішні шуми в діапазоні до 4000 Гц та гучністю до 50 дБ. Такі ж параметри мають і Buds Air 5 Pro, які Realme випустила раніше.