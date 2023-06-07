Самый удобный для просмотра фильмов из Интернета: в Украине появился уникальный телевизор G+

На украинском рынке Smart-TV появился новый бренд G+. Уникальный телевизор позволяет смотреть фильмы не только со стриминговых сервисов, но и со всех других доступных источников в Интернете. Это означает, что пользователи могут использовать телевизор G+ для просмотра кино и видео с самых разных платформ, онлайн-кинотеатров и веб-страниц. Рассказываем, как это работает.

Какое главное преимущество G+

Как и на обычном смарт-тв, на G+ можно смотреть YouTube, Megogo, Netflix, Disney, Amazon и другие популярные стриминговые сервисы. Однако на телевизор G+ также установлены три уникальные приложения с разным дизайном и навигацией - они есть на главном экране, не требуют регистрации и работают сразу при подключении к сети. Производитель обещает, что в скором времени подобных приложений будет пять.

Эти программы собирают фильмы из всех доступных в Интернете кинобиблиотек и представляют их в удобных каталогах прямо на экране. Фильмы в галерее отображаются с обложками, описанием и переводами. Для более комфортной навигации зрители могут пользоваться фильтрами и сортировкой по разным параметрам. Есть возможность просматривать тематические подборки и соответствующие рекомендации, а также сохранять историю всех фильмов.

Быстрый, понятный и удобный доступ к библиотекам Интернета открывает зрителям G+ широкие возможности для поиска и наслаждения кино. Благодаря особенностям телевизора пользователи могут почувствовать полную свободу выбора контента, не ограничиваясь исключительно стриминговыми сервисами. Это позволяет найти менее популярные, но не менее интересные произведения, недоступные на отдельных платформах, открыть мир независимых фильмов, коротких метров и классических лент.

Телевизор G+ делает просмотр кино в Интернете простым и удобным, избавляет от необходимости искать фильмы в браузере и смотреть на небольшом экране ноутбука или другого гаджета. Интуитивный интерфейс позволяет быстро находить нужный фильм легким способом. Эти функции делают G+ привлекательным выбором для тех, кто хочет получить широкий доступ к разнообразному контенту из Интернета.

Какие характеристики телевизора

Телевизор G+ работает на операционной системе Android и имеет до 16 ГБ внутренней памяти. Оснащен четырехъядерным 64-битным процессором с частотой, зависящей от модели – у меньших телевизоров она составляет 900 МГц, у больших – 1,1 ГГц. Для экрана используются матрицы по технологии IPS, все модели поддерживают HDR. Эти параметры гарантируют высокое разрешение экрана и изображение отличного качества. Есть выбор из экранов с диагональю от 24″ и до 65″.

Какая поддержка производителя

Бренд полностью поддерживает свой продукт, предоставляя безусловную гарантию на телевизоры G+ на два года. В этот срок изготовитель обещает не ремонтировать товар с неисправностью, а просто заменить его новым. Удобно, что за гарантийным обслуживанием далеко ехать не нужно - сервисные центры G+ есть в одиннадцати областях Украины.