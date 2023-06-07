Найзручніший для перегляду фільмів з Інтернету: в Україні з'явився унікальний телевізор G+

На українському ринку Smart-TV з'явився новий бренд G+. Унікальний телевізор надає можливість дивитися фільми не лише зі стрімінгових сервісів, але й з усіх інших доступних джерел в Інтернеті. Це означає, що користувачі можуть використовувати телевізор G+ для перегляду кіно та відео з найрізноманітніших платформ, онлайн-кінотеатрів та веб-сторінок. Розповідаємо, як це працює.

Яка головна перевага G+

Як і на звичайному смарт-тв, на G+ можна дивитися YouTube, Megogo, Netflix, Disney, Amazon та інші популярні стрімінгові сервіси. Проте, на телевізор G+ також інстальовані три унікальні додатки з різним дизайном та навігацією - вони є на головному екрані, не вимагають реєстрації та працюють за умови підключення до мережі. Виробник обіцяє, що незабаром подібних застосунків буде п’ять.

Ці програми збирають фільми з усіх доступних в Інтернеті кіно-бібліотек та представляють їх у зручних каталогах прямо на екрані. Фільми у галереї відображаються з обкладинками, описом та перекладами. Для більш комфортної навігації глядачі можуть користуватися фільтрами та сортуванням за різними параметрами. Є можливість переглядати тематичні добірки та відповідні рекомендації, а також зберігати історію перегляду всіх фільмів.

Швидкий, зрозумілий та зручний доступ до бібліотек Інтернету відкриває глядачам G+ широкі можливості для пошуку та насолоди фільмами. Завдяки особливості телевізора користувачі можуть відчути повну свободу вибору контенту, не обмежуючись виключно стрімінговими сервісами. Це дозволяє знайти менш популярні, але не менш цікаві твори, недоступні на окремих платформах, відкрити світ незалежних фільмів, коротких метрів та класичних стрічок.

Телевізор G+ робить перегляд кіно в Інтернеті простим та зручним, позбавляє від необхідності шукати фільми у браузері та вдивлятися у невеличкий екран ноутбуку чи іншого гаджету. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко знаходити потрібний фільм у легкий спосіб. Ці функції роблять G+ привабливим вибором для тих, хто хоче мати широкий доступ до різноманітного контенту з Інтернету.

Які характеристики телевізору

Телевізор G+ працює на операційній системі Android та має до 16 ГБ внутрішньої пам'яті. Оснащений чотириядерним 64-бітним процесором з частотою, що залежить від моделі - у менших телевізорів вона складає 900 МГц, у більших - 1,1 ГГц. Для екрану використовуються матриці за технологією IPS, всі моделі підтримують HDR. Ці параметри гарантують високу роздільну здатність екрану та зображення відмінної якості. Є вибір з-поміж екранів із діагоналлю від 24″ і до 65″.

Яка підтримка виробника

Бренд повністю підтримує свій продукт, надаючи безумовну гарантію на телевізори G+ на два роки. У цей термін виробник обіцяє не ремонтувати товар із несправністю, а просто замінити його на новий. Зручним є те, що за гарантійним обслуговуванням далеко йти не треба - сервісні центри G+ є у одинадцяти областях України.