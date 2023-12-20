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Следующий iPad Pro будет поддерживать беспроводную зарядку, – СМИ
Компания Apple может обеспечить новое поколение iPad Pro поддержкой беспроводной зарядки MagSafe. Об этом пишет MacRumors.
Как напоминает издание, еще в 2021 году журналист Bloomberg Марк Гурман сообщал, что Apple рассматривает возможность оснастить iPad Pro (2022) стеклянной задней панелью, которая обеспечила бы возможности беспроводной зарядки. В частности, он отмечал, что фирма тестирует систему MagSafe для iPad Pro.
Однако эти планшеты не получили беспроводную зарядку, стеклянную заднюю панель или заметных изменений в дизайне. Но вполне возможно, что Apple отложила эту функцию на будущее.
По данным MacRumors, техногигант может планировать выпуск iPad Pro со стеклянной крышкой на 2024 год. Это сделает устройство более уязвимым к повреждениям при падении, но позволит использовать новые беспроводные аксессуары и зарядное устройство MagSafe, которое будет работать как для смартфонов, так и для планшетов Apple.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Предположительно, iPad также будет работать с магнитными зарядными устройствами Qi2 мощностью 15 Вт, над которыми работают посторонние производители.
MagSafe на 15 Вт будет медленнее проводной зарядки через USB-C, но она предоставит владельцам устройств Apple больше вариантов для пополнения ресурса батареи.
iPad Pro 2024: что изменится?
Bloomberg также писало, что Apple планирует выпустить значительно обновленные iPad Pro в 2024 году. Устройства, не получавшие серьезные изменения с 2018-го, перейдут на чип M3.
Кроме того, это будут первые планшеты Apple с OLED-дисплеями – они более четкие и яркие, а также более точно воспроизводят цвета, чем IPS-экраны.
Ожидается, что новые модели будут иметь диагонали в 11 и 13 дюймов. Это похоже на существующую линейку, однако в настоящее время бóльшая модель имеет 12,9-дюймовый дисплей.
В свою очередь издание ET News информировало, что новое поколение iPad Pro получит экран из низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Благодаря этой технологии дисплеи могут изменять частоту обновления.
Источник фото: ua.depositphotos.com