Следующий iPad Pro будет поддерживать беспроводную зарядку, – СМИ

Компания Apple может обеспечить новое поколение iPad Pro поддержкой беспроводной зарядки MagSafe. Об этом пишет MacRumors.

Как напоминает издание, еще в 2021 году журналист Bloomberg Марк Гурман сообщал, что Apple рассматривает возможность оснастить iPad Pro (2022) стеклянной задней панелью, которая обеспечила бы возможности беспроводной зарядки. В частности, он отмечал, что фирма тестирует систему MagSafe для iPad Pro.

Однако эти планшеты не получили беспроводную зарядку, стеклянную заднюю панель или заметных изменений в дизайне. Но вполне возможно, что Apple отложила эту функцию на будущее.

По данным MacRumors, техногигант может планировать выпуск ‌iPad Pro‌ со стеклянной крышкой на 2024 год. Это сделает устройство более уязвимым к повреждениям при падении, но позволит использовать новые беспроводные аксессуары и зарядное устройство MagSafe, которое будет работать как для смартфонов, так и для планшетов Apple.

Предположительно, iPad также будет работать с магнитными зарядными устройствами Qi2 мощностью 15 Вт, над которыми работают посторонние производители.

MagSafe на 15 Вт будет медленнее проводной зарядки через USB-C, но она предоставит владельцам устройств Apple больше вариантов для пополнения ресурса батареи.

iPad Pro 2024: что изменится?

Bloomberg также писало, что Apple планирует выпустить значительно обновленные iPad Pro в 2024 году. Устройства, не получавшие серьезные изменения с 2018-го, перейдут на чип M3.

Кроме того, это будут первые планшеты Apple с OLED-дисплеями – они более четкие и яркие, а также более точно воспроизводят цвета, чем IPS-экраны.

Ожидается, что новые модели будут иметь диагонали в 11 и 13 дюймов. Это похоже на существующую линейку, однако в настоящее время бóльшая модель имеет 12,9-дюймовый дисплей.

В свою очередь издание ET News информировало, что новое поколение iPad Pro получит экран из низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Благодаря этой технологии дисплеи могут изменять частоту обновления.

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