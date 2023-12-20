Наступний iPad Pro підтримуватиме бездротову зарядку, – ЗМІ

Компанія Apple може забезпечити нове покоління iPad Pro підтримкою бездротової зарядки MagSafe. Про це пише MacRumors.

Як нагадує видання, ще в 2021 році журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомляв, що Apple розглядає можливість оснастити ‌iPad Pro‌ (2022) скляною задньою панеллю, яка забезпечила б можливості бездротової зарядки. Зокрема, він зазначав, що фірма тестує систему ‌MagSafe‌ для ‌iPad Pro‌.

Однак врешті ці планшети не отримали бездротову зарядку, скляну задню панель чи помітних змін у дизайні. Але цілком можливо, що Apple відклала цю функцію на майбутнє.

За даними MacRumors, техногігант може планувати випуск ‌iPad Pro‌ зі скляною кришкою на 2024 рік. Це зробить пристрій більш вразливим до пошкоджень під час падіння, але дозволить використовувати нові бездротові аксесуари та зарядний пристрій ‌MagSafe‌, який працюватиме як для смартфонів, так і для планшетів Apple.

Імовірно, ‌iPad‌ також працюватиме з магнітними зарядними пристроями Qi2 потужністю 15 Вт, над якими працюють сторонні виробники.

MagSafe‌ на 15 Вт буде повільнішою, ніж дротова зарядка через USB-C, але вона надасть власникам пристроїв Apple більше варіантів для поповнення ресурсу батареї.

iPad Pro 2024: що зміниться?

Bloomberg також писало, що Apple планує випустити значно оновлені iPad Pro в 2024 році. Пристрої, які не отримували серйозних змін із 2018-го, перейдуть на чип M3.

Крім того, це будуть перші планшети Apple з OLED-дисплеями – вони більш чіткі і яскраві, а також точніше відтворюють кольори, ніж IPS-екрани.

Очікується, що нові моделі матимуть діагоналі в 11 і 13 дюймів. Це схоже на існуючу лінійку, однак наразі більша модель має 12,9-дюймовий дисплей.

Своєю чергою видання ET News інформувало, що нове покоління iPad Pro‌ отримає екран із низькотемпературного полікристалічного оксиду (LTPO). Завдяки цій технології дисплеї можуть змінювати частоту оновлення.

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