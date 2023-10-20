Vivo выпускает новые бюджетные смартфоны и наушники (ФОТО)

Компания Vivo представила в Китае смартфоны Y78t и Y33t, а также наушники-вкладыши TWS Air 2.

Vivo Y78t: что известно

Как пишет Gizmochina, Vivo Y78t получил 6,64-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления до 120 Гц.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ основной памяти.

Vivo Y78t. Фото: Vivo Vivo Y78t. Фото: Vivo Vivo Y78t. Фото: Vivo Vivo Y78t. Фото: Vivo

Тыловая камера гаджета состоит из датчиков на 50 МП и 2 МП, а фронтальная камера имеет 8 МП.

Емкость батареи составляет 6000 мА·ч, она поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.

В качестве операционной системы указана Android 13 с оболочкой OriginOS 3.0.

Цены на устройство стартуют от 1199 юаней (около 160 долларов). В Китае смартфон поступит в продажу с 22 октября в черном, белом и зеленом цветах. Однако нет информации о том, будет ли он выпущен на других рынках.

Vivo Y33t: характеристики

Вскоре после объявления Y78t Vivo выпустила в Китае смартфон Y33t.

Этот аппарат оснащен 6,56-дюймовым дисплеем с частотой обновления 60 Гц. Гаджет имеет процессор MediaTek G85, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти.

Что касается оптики, то у Y33t есть двойная тыловая камера с датчиками на 13 МП и 2 МП. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 МП.

Vivo Y33t. Фото: Vivo Vivo Y33t. Фото: Vivo Vivo Y33t. Фото: Vivo Vivo Y33t. Фото: Vivo

Питание обеспечивает аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.

Как и Y78t, этот смартфон работает на Android 13 с OriginOS 3.

Стоит Vivo Y33t 749 юаней (около 110 долларов) и доступен в черном и фиолетовом цветах.

TWS Air 2: наушники Vivo

Помимо смартфонов, Vivo анонсировала аудиоустройство – наушники-вкладыши TWS Air 2.

Устройство оснащено 14,2-миллиметровым драйвером с 3D-панорамным звуком и стереозвуком DeepX 3.0, а также режимом сверхнизкой задержки в 55 миллисекунд. Поглощение фонового шума при разговоре происходит с помощью искусственного интеллекта.

TWS Air 2 имеют сертификат защиты от пыли и воды IP54 и поставляются в футляре для зарядки и хранения.

Vivo TWS Air 2. Фото: Vivo Vivo TWS Air 2. Фото: Vivo

Наушники способны работать до 6 часов в одном заряде, а с футляром предлагают 30 часов автономной работы. Они поддерживают быструю зарядку через порт USB-C, а соединение обеспечивается с помощью Bluetooth 5.3.

Vivo TWS Air 2 будут продаваться в темно-синем и белом цветах. Предварительные бронирования уже начались, однако цена еще не известна.