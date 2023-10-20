Vivo випускає нові бюджетні смартфони й навушники (ФОТО)

Компанія Vivo представила в Китаї смартфони Y78t й Y33t, а також навушники-вкладиші TWS Air 2.

Vivo Y78t: що відомо

Як пише Gizmochina, Vivo Y78t отримав 6,64-дюймовий дисплей із роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення до 120 Гц.

Смартфон працює на процесорі Snapdragon 6 Gen 1 в поєднанні з 8 чи 12 ГБ оперативної та 128 чи 256 ГБ основної памʼяті.

Vivo Y78t. Фото: Vivo Vivo Y78t. Фото: Vivo Vivo Y78t. Фото: Vivo Vivo Y78t. Фото: Vivo

Тилова камера ґаджета складається з датчиів на 50 МП та 2 МП, а фронтальна камера має 8 МП.

Ємність батареї становить 6000 мА·год, вона підтримує швидку зарядку потужністю 44 Вт.

В якості операційної системи вказана Android 13 із оболонкою OriginOS 3.0.

Ціни на пристрій стартують від 1199 юанів (близько 160 доларів). У Китаї смартфон надійде в продаж із 22 жовтня в чорному, білому й зеленому кольорах. Однак немає інформації про те, чи буде він випущений на інших ринках.

Vivo Y33t: характеристики

Незабаром після оголошення Y78t Vivo випустила в Китаї смартфон Y33t.

Цей апарат оснащено 6,56-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення в 60 Гц. Ґаджет має процесор MediaTek G85, а також 6 ГБ оперативної та 128 ГБ основної пам’яті.

Що стосується оптики, то в Y33t є подвійна тилова камера з датчиками на 13 МП і 2 МП. Для селфі передбачена фронтальна камера на 8 МП.

Vivo Y33t. Фото: Vivo Vivo Y33t. Фото: Vivo Vivo Y33t. Фото: Vivo Vivo Y33t. Фото: Vivo

Живлення забезпечує акумулятор на 5000 мА·год із підтримкою швидкої зарядки на 15 Вт.

Як і Y78t, цей смартфон працює на Android 13 із OriginOS 3.

Коштує Vivo Y33t 749 юанів (близько 110 доларів) і доступний у чорному й фіолетовому кольорах.

TWS Air 2: навушники Vivo

Крім смартфонів, Vivo анонсувала аудіопристрій – навушники-вкладиші TWS Air 2.

Пристрій оснащено 14,2-міліметровим драйвером із 3D-панорамним звуком і стереозвуком DeepX 3.0, а також режимом наднизької затримки в 55 мілісекунд. Поглинання фонового шуму при розмові відбувається за допомогою штучного інтелекту.

TWS Air 2 мають сертифікат захисту від пилу та води IP54 й постачаються в футлярі для зарядки та зберігання.

Vivo TWS Air 2. Фото: Vivo Vivo TWS Air 2. Фото: Vivo

Навушники здатні працювати до 6 годин на одному заряді, а з футляром пропонують 30 годин автономної роботи. Вони підтримують швидку зарядку через порт USB-C, а підключення забезпечується за допомогою Bluetooth 5.3.

Vivo TWS Air 2 продаватимуться в темно-синьому й білому кольорах. Попередні бронювання вже розпочалися, однак ціна ще невідома.