"Добробут" обновляет программу бесплатной хирургической помощи для раненых и реабилитации военных

С 18 декабря 2023 года по 15 мая 2024 года украинцы могут получить бесплатную хирургическую и реабилитационную помощь в лечебно-диагностическом центре "Добробут" на ул. Семьи Идзиковских, 3, при поддержке международного фонда Direct Relief

Хирургическую помощь могут получить военные и гражданские лица с ранениями и травмами, полученными в результате военных действий, а также дети военных – как плановую, так и ургентную. Для военных также действует программа безвозмездной физической реабилитации после травм, полученных в ходе боевых действий.

Количество мест в программе бесплатной хирургической и реабилитационной помощи ограничено. Чтобы получить помощь, нужно оставить заявку, позвонив в контакт-центр "Добробут" по номерам (097) 495 2 888, (050) 495 2 888, (044) 495 2 888. Заявки рассматривает специальная медицинская комиссия.

"Добробут" сотрудничает с фондом Direct Relief с апреля 2022 года. Благодаря этому безвозмездную медицинскую помощь в лечебно-диагностическом центре "Добробут" за это время получили более 2,3 тыс. пациентов. Хирурги "Добробута" при поддержке американского партнера выполнили почти 1 тыс операций .

“Медицинская команда “Добробута” с первых дней войны помогает украинцам, пострадавшим из-за войны. Второй год подряд наша сеть сотрудничает с международной благотворительной организацией Direct Relief, чтобы иметь возможность лечить тех, кто сейчас больше всего в этом нуждается. Итак, мы рады, что следующие полгода, с декабря по май, мы продолжим оказывать безвозмездную хирургическую помощь уже не только раненым военным и гражданским гражданам, но и детям военных», – отмечает операционный директор лечебно-диагностического центра «Добробут» Лидия Подкопаева .

Справка:

"Добробут" - одна из крупнейших в Украине частных медицинских сетей. В портфеле компании 15 медицинских центров в Киеве и в Киевской области, служба неотложной помощи, стоматология и аптеки. Медицинские центры сети предоставляют услуги для детей и взрослых по более чем 75 медицинским направлениям. Ежегодно специалисты "Добробута" проводят более 7 000 операций. В сети работает более 2800 сотрудников.

Война внесла коррективы в работу сети. Благодаря сотрудничеству с международными благотворительными организациями Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps и University of Miami Global Institute, а также благодаря работе благотворительного фонда «Фонд Добробут» клиники сети, которые продолжили свою работу даже во время военных действий, в течение месяцев значительную часть медицинских услуг оказывали безвозмездно. С первых дней войны лечебно-диагностический центр "Добробута" в Киеве безвозмездно оказывал ургентную медицинскую помощь защитникам Украины и раненому в результате боевых действий населению в режиме 24/7. Благодаря деятельности благотворительных фондов Direct Relief International и “Фонд Добробут” в лечебно-диагностическом центре “Добробут” могут получить безвозмездную помощь раненые военные и люди, оказавшиеся в затруднительном положении из-за военных действий.