“Добробут” поновлює програму безоплатної хірургічної допомоги для поранених і реабілітації військових 

З 18 грудня 2023 року до 15 травня 2024 року українці можуть отримати безоплатну хірургічну та реабілітаційну допомогу в лікувально-діагностичному центрі “Добробут” на вул. Сім’ї Ідзиковських, 3, за підтримки міжнародного фонду Direct Relief

Хірургічну допомогу безоплатно можуть отримати військові й цивільні громадяни з пораненнями і травмами внаслідок воєнних дій, а також діти військових – як планову, так і ургентну. Для військових також діє програма безоплатної фізичної реабілітації після травм, отриманих під час бойових дій.

Кількість місць у програмі безоплатної хірургічної та реабілітаційної допомоги обмежена. Щоб отримати допомогу, потрібно залишити заявку, зателефонувавши до контакт-центру “Добробуту” за номерами (097) 495 2 888, (050) 495 2 888, (044) 495 2 888. Заявки розглядає спеціальна медична комісія.

“Добробут” співпрацює з фондом Direct Relief від квітня 2022 року. Завдяки цьому безоплатну медичну допомогу у лікувально-діагностичному центрі “Добробут” за цей час отримали понад 2,3 тис пацієнтів. Хірурги “Добробуту” за підтримки американського партнера виконали майже 1 тис операцій.

“Медична команда “Добробуту” від перших днів війни допомагає українцям, що постраждали через війну. Другий рік поспіль наша мережа співпрацює з міжнародною благодійною організацією Direct Relief, аби мати можливість лікувати тих, хто зараз найбільше цього потребує. Тож ми раді, що наступні півроку, з грудня по травень, ми продовжимо надавати безоплатну хірургічну допомогу вже не тільки пораненим військовим та цивільним громадянам, а й дітям військових”, – зазначає операційний директор лікувально-діагностичного центру “Добробут” Лідія Подкопаєва.

Довідка:

“Добробут” – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 15 медичних центрів в Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямками. Щороку фахівці “Добробуту” проводять понад 7 000 операцій. У мережі працюють понад 2800 співробітників.

Війна внесла корективи в роботу мережі. Завдяки співпраці з міжнародними благодійними організаціями Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps та University of Miami Global Institute, а також завдяки роботі благодійного фонду “Фундація Добробут” клініки мережі, що продовжили свою роботу навіть під час воєнних дій, протягом місяців значну частину медичних послуг надавали безоплатно. Від перших днів війни лікувально-діагностичний центр “Добробуту” в Києві безоплатно надавав ургентну медичну допомогу захисникам України та пораненому внаслідок бойових дій населенню в режимі 24/7. Завдяки діяльності благодійних фондів Direct Relief International та “Фундації Добробут” у лікувально-діагностичному центрі “Добробут” можуть отримати безоплатну допомогу поранені військові та люди, що опинилися в скрутному становищі через військові дії.