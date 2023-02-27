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Швейцарская фармацевтическая компания Acino в Украине получила благодарность от Президента
Компания получила благодарность от имени Президента Украины Владимира Зеленского и платформы UNITED24 за поддержку Украины и украинского народа в решающий момент
Знак отличия создан из бахмутовской соли и крымского ракушняка - символов украинской несокрушимости и веры в победу.
Напомним, Acino с первых дней полномасштабной войны оказывает поддержку населению и государству. С 24 февраля прошлого года компания направила на гуманитарные цели уже более 66,5 млн. грн.
- более 200 тыс. упаковок лекарственных средств продуктового портфеля компании общей стоимостью 58 млн. грн., используемых в неврологии, психиатрии, кардиологии, терапии и эндокринологии;
- 2 миллиона гривен денежной помощи в поддержку Вооруженных Сил Украины;
- 4 миллиона гривен на обеспечение гуманитарных и медицинских нужд Министерства здравоохранения Украины в рамках всемирной инициативы Президента Украины UNITED24;
- 2 миллиона гривен выделено благотворительному фонду «Неудержимые» на приобретение 4-х автомобилей для транспортировки гуманитарной помощи, перемещения и эвакуации соотечественников из зон активных боевых действий и оккупированных территорий, и 10 генераторов для обеспечения электроэнергией нуждающихся;
- лекарственные средства на сумму 150 тысяч гривен в рамках партнерской помощи БФ «Реконструкции и развития Украины», обеспечивающей прифронтовую зону и разрушенные больницы в областях сверхсовременных мобильных госпиталей для оказания неотложной помощи раненым.
Так тысячи граждан страны через Минздрав Украины, более 260 больниц, военных госпиталей, общественных организаций и благотворительных фондов уже получили оказанную Acino помощь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Работники Acino занимают проактивную позицию в рамках волонтерского движения и оказывают необходимую помощь населению. В октябре работники в Киеве сдали 32 л крови в поддержку пациентов Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова, приняли участие в акции Национального банка Украины «Смелая гривна» в поддержку ВСУ, присоединились к корпоративной активности «Елка надежды» при поддержке БФ «Дети героев» и ко Дню Св. Николая приготовили 218 подарков детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате войны в Украине. А в рамках совместной акции с БФ Таблеточки "Новогоднее чудо без болезни!", силами работников было собрано 136700 грн. в поддержку онкобольных детей. Этот сбор стал самым большим среди бизнесов, принимавших участие в этой акции фонда.
В настоящее время 16 украинских сотрудников Acino защищают Украину в Вооруженных Силах Украины.
Acino продолжает сотрудничать с Минздравом Украины и больницами, взаимодействовать с благотворительными фондами и общественными объединениями с целью предоставления необходимой помощи населению и государству.