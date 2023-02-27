Швейцарська фармацевтична компанія Acino в Україні отримала подяку від Президента

Компанія отримала знак подяки від імені Президента України Володимира Зеленського та платформи UNITED24 за підтримку України та українського народу у вирішальну мить

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Відзнаку створено з бахмутівської солі та кримського ракушняка - символів української незламності й віри у велику перемогу.

Нагадаємо, Acino від перших днів повномасштабної війни надає підтримку населенню та державі. Від 24 лютого минулого року компанія спрямувала на гуманітарні цілі вже понад 66,5 млн грн, зокрема:

понад 200 тис. упаковок лікарських засобів продуктового портфелю компанії загальною вартістю 58 млн грн., що використовуються у неврології, психіатрії, кардіології, терапії та ендокринології;

2 мільйони гривень грошової допомоги на підтримку Збройних Сил України;

4 мільйони гривень на забезпечення гуманітарних й медичних потреб Міністерства охорони здоров'я України в межах всесвітньої ініціативи Президента України UNITED24;

2 мільйони гривень виділено благодійному фонду «Нестримні» на придбання 4-х автівок для транспортування гуманітарної допомоги, переміщення та евакуації співвітчизників із зон активних бойових дій та окупованих територій, та 10-и генераторів для забезпечення електроенергією тих, хто цього потребує;

лікарські засоби на суму 150 тисяч гривень в межах партнерської допомоги БФ «Реконструкції та розвитку України», що забезпечує прифронтову зону та зруйновані лікарні в областях надсучасними мобільними шпиталями для надання невідкладної допомоги пораненим.

Так тисячі громадян країни через МОЗ України, понад 260 лікарень, військових шпиталів, громадських організацій та благодійних фондів, вже отримали надану Acino допомогу.

Працівники Acino займають проактивну позицію у межах волонтерського руху та надають необхідну допомогу населенню. У жовтні працівники у Києві здали 32 л крові на підтримку пацієнтів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, взяли участь в акції Національного банку України «Смілива гривня» на підтримку ЗСУ , долучились до корпоративної активності «Ялинка надії» за підтримки БФ «Діти героїв» та до Дня Св. Миколая приготували 218 подарунків дітям, які втратили одного чи обох батьків внаслідок війни в Україні. А у межах спільної акції з БФ Таблеточки “Новорічне диво без хвороби!» , силами працівників було зібрано 136 700 грн. на підтримку онкохворих дітей. Цей збір став найбільшим серед бізнесів, які брали участь у цій акції фонду.

Наразі 16 українських співробітників Acino захищають Україну в Збройних силах України.

Acino продовжує співпрацювати з МОЗ України та лікарнями, взаємодіяти з благодійними фондами та громадськими об’єднаннями з метою надання необхідної допомоги населенню та державі.