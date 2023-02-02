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Армия РФ 34 раза обстреляла Херсонщину: есть пострадавшие
Российские оккупационные войска в течение суток 1 февраля 34 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Отмечается, что российские оккупанты 34 раза обстреляли территорию Херсонщины. Обстреливали из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.
Херсон армия РФ атаковала дважды – в городе повреждены жилые дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.
Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Херсон остается наиболее регулярно обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса.
По мнению разведки Британии, РФ обстреливает Херсон, чтобы деморализовать гражданских и сдержать украинские контратаки.