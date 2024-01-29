Армия РФ атаковала Украину дронами и баллистикой, есть попадания на Полтавщине: ситуация в регионах

Российские оккупанты вечером воскресенья, 28 января, запустили ударные БПЛА с южного направления. Кроме того, враг атаковал Полтавскую область баллистическими ракетами.

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ПВО ночью уничтожило все восемь "Шахедов"

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, оккупанты запустили 8 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска, а ракету "Искандер-М" из Воронежской области. Кроме того, россияне атаковали тремя ОКР С-300 Донбасс с временно оккупированной территории области.

Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 8 вражеских "щахедов" в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.

Попадания на Полтавщине

Как сообщает глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, враг атаковал промышленный объект в Кременчугском районе.

"Второй день подряд враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации, снова есть попадание в промышленный объект в Кременчугском районе", - отметил Пронин.

Он добавил, что люди не пострадали.

На Николаевщине обломки дронов повредили инфраструктуру

В результате падения обломков сбитых вражеских дронов в Николаевской области были повреждены административное здание, учебное заведение и частный сектор, сообщает Николаевская областная государственная администрация.

Отмечается, что силы и средства ПВО на Николаевщине уничтожили четыре БпЛА типа Shahed-136/131.

Также враг наносил артиллерийские удары и направил FPV-дрон по трем населенным пунктам Куцурубской общины.

Кроме того, артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Оккупанты 89 раз обстреляли Херсонщину

Как сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов, выпустив 390 снарядов, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По словам главы области, из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Враг обстрелял 15 населённых пунктов Харьковщины

За минувшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом.

А в городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома, электросети, хозяйственные здания, забор.

Армия РФ нанесла 126 ударов по Запорожской области

Военнослужащие РФ били по 18 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 126 ударов, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, оккупанты совершили 2 РСЗО-обстрела Малой Токмачки и Роботиного, а также 37 БПЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Левадному, Волшебному, Гуляйпольскому, Новоданиловке и Пятихатках.

85 артударов пришлись по территории Орехова, Роботы, Малой Токмачки, Левадного, Белогорья, Щербаков, Приютного, Новоандреевки, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

За сутки поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов.