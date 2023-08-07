Армия РФ нанесла авиационные удары по Орехову

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 6 августа вражеская армия ударила по 24 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 69 обстрелов по 24 населенным пунктам за сутки нанесли военные РФ.

"За минувшие сутки враг совершил 61 артиллерийский обстрел по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Железнодорожного, Преображенки, Приютного, Новодаровки, Новоандреевки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Волшебного, Красного, Левадного, Темсырева, Лобкового, Малых Щербаков, Каменского и Новоивановки", - отметил Малашко.

Он добавил, что три авиационные удара пережил Орехов, зафиксированы обстрелы из РСЗО по Темировке, Новодаровке, Малиновке, Гуляйпольскому и Лобковому.

Как сообщили в МВД, в Орехове в жилой дом попала российская ракета.

Во время работы спецтехники начались повторные обстрелы, поэтому чрезвычайники прекратили работу на высоте.

Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, за сутки поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.