Армия РФ ночью запустила дроны: в Одессе 6 пострадавших, на Днепропетровщине попадание в предприятие (ФОТО)

В ночь на 24 января армия страны-агрессора РФ атаковала Украину дронами. В Одессе есть попадание в промышленный объект, повреждены жилые дома и инфраструктура, 6 человек пострадали. Вражеский беспилотник также попал в предприятие на Днепропетровщине, произошел пожар.

ПВО уничтожило 11 "шахедов"

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 25 января 2024 года противник нанес удар 14 ударными БПЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск – РФ. и мыс Чауда - Крым, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области в направлении Харькова и одной из оккупированной Донбасса.

Отметятся, что в результате боевой работы уничтожены 11 беспилотников в пределах Одесской и Николаевской областей.

В Одессе есть попадание в промобъект

Как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, силы ПВО уничтожили в Одесской области 10 «шахедов».

"Одна из дронов, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвала пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован", - отметил Кипер.

Еще один пораженный дрон в падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал еще один БПЛА, рядом с поврежденным во время предварительной атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько избиты.

По словам главы области, пострадали четыре человека, им оказана помощь на месте. Также один из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов.

Еще один ударный беспилотник упал возле многоэтажки в Приморском районе без детонации. На месте работали взрывотехники.

Кроме того, россияне попали в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Вспыхнул мощный пожар.

Мужчину, рядом проезжавшую на велосипеде, ударной волной отбросило на землю. Он получил ранения обломками разлетавшихся от взрыва различных предметов.

Дрон попал в предприятие на Днепропетровщине

Как сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Криворожском районе в результате попадания вражеских беспилотников на одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание, спасатели пожар обуздали.

Также за ночь оккупанты дважды ударили из артиллерии по Никопольскому району. Били по райцентру и Мировскому обществу. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Враг обстрелял около 20 населённых пунктов Харьковщины

В Харьковской области в течение суток артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты из авиации обстреляли Земляной Яр, Зыбино Чугуевского района, Красное Первое, Табаевка, Песчаное Купянского района.

Также враг обстрелял с. Большая Рогань Харьковского района. Травмировано 4 человека: женщины 60, 39 и 26 лет – состояние легкое, помощь была оказана на месте; 17-летний подросток получил ранения мягких тканей головы и лица и конечностей. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Повреждены и разрушены 4 жилых дома, легковые автомобили.

Кроме того, оккупанты нанесли удар КАБом по с. Ольховатка Купянского района. Повреждено фермерское хозяйство.

В результате обстрелял с. Раздольное Чугуевского района повреждено 2 складских помещения.

В Херсонской области есть погибший и 10 раненых

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 99 обстрелов, выпустив 392 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 21 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, два учебных заведения, объект критической инфраструктуры и склад в Бериславском районе", – уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения.

Оккупанты били по 23 мирным городам и селам Запорожского края.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, за сутки враг нанес по области 124 удара.

79 артобстрелов пришлось по территории Орехова, Левадного, Гуляйпольского, Полтавки, Белогорья, Волшебного, Степногорска, Лобкового, Каменского, Приморского и других населенных пунктов на линии огня.

Враг атаковал 38 беспилотниками Таврийское, Гуляйполе, Роботино, Полтавку, Новодаровку, Волшебное, Красное, Малиновку, Гуляйпольское, Левадное, Затишье и Пятихатки, гатив из авиации по Орехову, Малой Токмачке и Новоданививце, а также Новоандреевки и Нового.

В сутки поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.