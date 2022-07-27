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Армия РФ обстреляла два района Днепропетровской области
В ночь на 27 июля армия страны-агрессора РФ ударила по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Российские войска накрыли огнем два района – Никопольский и Криворожский. По Никопольскому району враг дважды ударил из "Градов". Выпустил до 40 снарядов", - отметил глава ОВА.
По его словам, в Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия.
Кроме того, по Зеленодольской общине враг наносил удары из ствольной артиллерии.
"В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Село частично без света. Работают электрики. Люди не пострадали", - отметил Резниченко.