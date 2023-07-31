Армия РФ обстреляла Херсон из "Градов": погиб мужчина

Утром 31 июля армия страны-агрессора РФ обстреляла Херсон из РСЗО "Град". Погиб работник коммунального предприятия.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Сегодня около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град"", - отметил он.

По его словам, под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в результате обстрела центра погиб 60-летний работник городского коммунального предприятия. Еще двое его коллег – тракторист и рабочий получили ранения.

Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.

Заметим, за сутки 30 июля в Херсонской области россияне совершили 68 обстрелов, выпустив 358 снарядов и ранив 5 человек.