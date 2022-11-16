Армия РФ потратила три ракеты, чтобы уничтожить придорожный ресторан в Запорожской области

Армия страны-агрессора РФ 16 ноября нанесла ракетный удар по Запорожской области, разрушив придорожный ресторан.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня около пяти утра "вторая армия мира" потратила три ракеты, чтобы разрушить придорожный ресторан в селе Запорожского района. Голодная сволочь. Сами не едят и другим не дают. Вот это есть их "великорусская национальная идея"", - отметил Старух.

По его словам, зависть – вот основа российской агрессии к украинцам.

"Она была сотни лет назад, есть сейчас, будет и дальше. Им все нравится в Украине, кроме украинцев. Земля, поля, дома и наша кухня", - подчеркнул Старух.