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Армия РФ продолжает наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области

Армия РФ продолжает наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области

Россияне продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области, в частности — по учебным заведениям.

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Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Три ракеты прилетело в Торецкую общину: 1 попала в жилой квартал Торецка, 2 — в Железное, где повреждена школа и детсад. Пока информации о пострадавших нет", - сообщил он.

В Константиновке россияне обстреляли территорию медицинского колледжа, информация о пострадавших не поступала.

В Соледаре в результате обстрела загорелся пожар в местном центре детского и юношеского творчества — на месте работают спасатели.

"Россияне ежедневно наносят новые и новые удары. Сейчас опасно оставаться на территории области! Эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь!", - подчеркнул Кириленко.

За 16 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Удачном и 1 в Покровске. Еще 12 человек получили ранения.

Автор:
Светлана Манько