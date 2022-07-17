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Армия РФ продолжает наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области
Россияне продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области, в частности — по учебным заведениям.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Три ракеты прилетело в Торецкую общину: 1 попала в жилой квартал Торецка, 2 — в Железное, где повреждена школа и детсад. Пока информации о пострадавших нет", - сообщил он.
В Константиновке россияне обстреляли территорию медицинского колледжа, информация о пострадавших не поступала.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Соледаре в результате обстрела загорелся пожар в местном центре детского и юношеского творчества — на месте работают спасатели.
"Россияне ежедневно наносят новые и новые удары. Сейчас опасно оставаться на территории области! Эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь!", - подчеркнул Кириленко.
За 16 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Удачном и 1 в Покровске. Еще 12 человек получили ранения.