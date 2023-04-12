Армия РФ ударила по жилым домам в Никополе (ФОТО)

Российские оккупационные войска не прекращают террор Днепропетровской области. 12 апреля захватчики накрыли артиллерийским огнем Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Российская армия ударила по жилым домам в Никополе. Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали", - отметил Лысак.

Он добавил, что еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома.

Глава области сообщил, что артиллерийские снаряды изуродовали в городе 13 частных домов, два хозяйственных сооружения и авто.

В настоящее время спасатели продолжают обследовать пораженные территории.

Напомним, в результате обстрела 5 апреля в Никополе был разрушен магазин, повреждены 14 частных домов и 15 хозяйственных построек.