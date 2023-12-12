Атака "шахедами" и погибший в Херсонской области: как прошла ночь в регионах

В ночь на 12 декабря российские оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из оккупированного Крыма. Всего зафиксированы пуски 15 ударных дронов, девять из которых были сбиты.

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Об этом сообщили воздушные силы Украины.

Кроме того, вечером 11 декабря, в Запорожье и Днепропетровщине уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Также в течение суток оккупанты нанесли удары по нескольким областям Украины.

За минувшие сутки Херсонская область страдала от обстрелов 125 раз. Оккупанты выпустили 597 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По Херсону прилетело 43 снаряда, сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы, общежитие и админздание в Херсоне.

В Харьковской области артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 19 населенным пунктам Харьковщины: Охримовка, Волчанск, Бударки Чугуевского района, Плетеновка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района, сообщил глава области Олег.

По его словам, около 21:43 в Купянск-Узловом в результате обстрела поврежден многоквартирный пятиэтажный дом. Без пострадавших. Предварительно: армия РФ применила КАБ.

По Запорожской области военнослужащие РФ нанесли 74 удара, под вражеским огнем 18 населённых пунктов, сообщают в ОВА.

Оккупанты совершили 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малой Токмачке, Волшебному и Луговскому и обстреляли из РСЗО Роботино.

66 артударов пришлись по территории Орехова, Левадного, Белогорья, Новодаровки, Полтавки, Малиновки, Пятихаток, Плавней, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

В результате вражеских обстрелов повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение. Местные жители не пострадали.

В Николаевской области в течение суток россияне неоднократно наносили артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской общины. В результате были повреждены жилые дома, линии электросети и коммуникаций, сообщает глава области Виталий Ким.

По его словам, предварительно пострадавших нет, но информация уточняется.