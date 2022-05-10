Геращенко сообщил о гибели бывшего нардепа Давида Жвании

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о гибели экс-нардепа Давида Жвании. По его данным, тот погиб от артобстрела у блок-поста РФ в селе Новопокровка Запорожской области (район Орехова, где сейчас идут бои).

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Об этом Геращенко написал в своем Телеграм-канале.

"Экс-нардеп Давид Жвания погиб во время обстрела в "серой зоне". По информации нашего источника, экс-нардеп погиб сегодня от артиллерийского огня возле блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка Запорожской области", - написал чиновник.

Геращенко также заявил, что Жвания имел российское гражданство и был неофициальным представителем "Росатома".

По его словам, в истории гибели Жвании "вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал в "серой зоне".

Напомним, Давид Жвания в 2004 году был заместителем руководителя штаба блока "Наша Украина", принимал активное участие в событиях "Оранжевой революции". В 2006 году был избран народным депутатом Украины в парламент 5-го созыва от блока "Наша Украина".

В 2005 году был одним из основателей политической партии "Наша Украина", но в декабре 2006 года покинул ее. В начале 2007 года вошел в новую общественную организацию "Народная самооборона".

В июне 2010 года создал и возглавил в Верховной Раде депутатскую группу "Право выбора". В декабре 2010 года вошел в состав Комитета по экономическим реформам при президенте Украины. В 2010-2012 годах был членом Коллегии партии Христианско-демократический союз.

На парламентских выборах 2012 года Жвания прошел в Верховную Раду по 140 округу как самовыдвиженец и беспартийный. Впоследствии был членом фракции "Партии регионов" в Верховной Раде 7 созыва, но вышел из нее 30 ноября 2013 года, в начале "Революции достоинства".

На парламентских выборах 2014 года Жвания входил в руководство избирательного штаба "Блока Петра Порошенко". В декабре 2016 года нардеп-беглец Александр Онищенко заявлял, что за место в парламенте давал деньги Жвании.

В последние два года Жвания записывал разоблачительные видео, в которых кроме прочего заявлял, что Майдан был "госпереворотом под контролем западных спецслужб". И обвинял в его организации Петра Порошенко.

В ноябре 2020 года он заявил, что вернулся в Украину и готов давать показания по "госперевороту" и другим резонансным событиям. Но о проведении с ним каких-то следственных действий не было известно.