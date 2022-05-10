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Геращенко повідомив про загибель колишнього нардепа Давида Жванії

Геращенко повідомив про загибель колишнього нардепа Давида Жванії

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив про загибель екс-нардепа Давида Жванії. За його даними, той загинув від артобстрілу біля блок-поста російських військ у селі Новопокровка Запорізької області (район Орєхова, де зараз тривають бої).

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Про це Геращенко написав у своєму телеграм-каналі.

"Екс-нардеп Давид Жванія загинув під час обстрілу в "сірій зоні". За інформацією нашого джерела, екс-нардеп загинув сьогодні від артилерійського вогню біля блокпоста окупантів у районі села Новопокровка Запорізької області", - написав чиновник.

Геращенко також заявив, що Жванія мав російське громадянство та був неофіційним представником "Росатому".

За його словами, в історії загибелі Жванії "питань більше, ніж відповідей, особливо, що він робив у сірій зоні".

Нагадаємо, Давид Жванія у 2004 році був заступником керівника штабу блоку "Наша Україна", брав активну участь у подіях "Помаранчевої революції". 2006 року був обраний народним депутатом України до парламенту 5-го скликання від блоку "Наша Україна".

У 2005 році був одним із засновників політичної партії "Наша Україна", але у грудні 2006 року залишив її. На початку 2007 року увійшов до нової громадської організації "Народна самооборона".

У червні 2010 року створив та очолив у Верховній Раді депутатську групу "Право вибору". У грудні 2010 року увійшов до складу Комітету з економічних реформ за президента України. У 2010-2012 рр. був членом Колегії партії Християнсько-демократичний союз.

На парламентських виборах 2012 року Жванія пройшов до Верховної Ради 140 округом як самовисуванець і безпартійний. Згодом був членом фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання, але вийшов із неї 30 листопада 2013 року, на початку "Революції гідності".

На парламентських виборах 2014 року Жванія входив до керівництва виборчого штабу "Блоку Петра Порошенка". У грудні 2016 року нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляв, що за місце у парламенті давав гроші Жванії.

В останні два роки Жванія записував викривальні відео, в яких, крім іншого, заявляв, що Майдан був "держпереворотом під контролем західних спецслужб". І звинувачував у його організації Петра Порошенка.

У листопаді 2020 року він заявив, що повернувся в Україну і готовий давати свідчення щодо "держперевороту" та інших резонансних подій. Але про проведення з ним якихось слідчих дій не було відомо.

Автор:
Світлана Манько