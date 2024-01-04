Гидрометцентр предупреждает о значительном похолодании: когда ждать до -25

Погодные условия на территории Украины 7-9 января существенно ухудшатся из-за вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

"В течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20° мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19-25° мороза), в южной части до 7-15° мороза", - предупреждает Гидрометцентр.

Также отмечается, что днем 7 января и 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях ожидается значительный снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в Кировоградской и Днепропетровской областях до 30 см).

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют значительные осадки (дождь с переходом в снег), гололедица, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-15 см). В центральных, восточных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы; на дорогах большинства областей страны гололедица.

Организация предупреждает, что сложные погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных служб и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах, ухудшению условий жизнеобеспечения населения.

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