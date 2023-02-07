Главой Довженко-Центра стала Елена Гончарук, подозреваемая в нарушении закона о публичных закупках

В понедельник, 6 февраля, новым старым главой Довженко-Центра стала Елена Гончарук. Из девяти членов комиссии (по трое от самого центра, ОО и Госкино) на конкурсном заседании за ее кандидатуру проголосовало шестеро, что и было сразу запротоколировано. До этого Елена Гончарук занимала должность исполняющей обязанности учреждения.

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В начале февраля стало известно, что Главное управление Нацполиции Киева внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения относительно Елены Гончарук. Хотя для членов комиссии это не помешало. Как заявила после конкурса ее глава, "дело можно открыть за 5 минут против каждого из нас. Окончательный приговор выносит суд, поэтому это не препятствует победе Гончарука".

Гончарук подозревается в превышении служебных полномочий и нарушении закона о публичных закупках. В частности, по версии следствия, Гончарук продолжала выдавать и подписывать распорядительные документы после того, как была уволена (осенью 2022-го ее отстранили от исполнения обязанностей и.о. генерального директора Довженко-Центра, но оставили в должности руководительницы Музея кино ДЦ). .

Что же касается недавнего конкурса, то с самого начала на должность претендовали пять кандидатов. Но один из претендентов – Кирилл Жаровский – снял свою кандидатуру и выразил поддержку Гончаруку. Поэтому члены комиссии заслушали презентации всего четырех претендентов. Виктория Водка, которая первой представила свои планы по деятельности, получила три голоса. Все остальные – ноль.

Теперь же в течение двух месяцев с даты объявления конкурса глава Госкино, которому и подчиняется Довженко-Центр, Марина Кудерчук должна подписать с Гончаруком контракт. Впрочем, отношения Кудерчук и Гончарук не самые лучшие. Например, еще в августе прошлого года Кудерчук в одном из блогов высказалась по поводу Гончарук крайне негативно.

"Кроме того, существует ряд доказательств должностных злоупотреблений. Речь идет о фактах выборочной переоценки старых активов Центра Довженко, когда только по отдельным активам госпожа Гончарук из-за переоценки уменьшала убыточность", - писала Кудерчук. Но вопрос гораздо глубже и состоит в сопротивлении Довженко-Центра реорганизации, запланированной Госкино.

Сотрудники ДЦ боятся, что эта реорганизация означает фактически ликвидацию национального киноархива. В Госкино же настаивают, что это не соответствует действительности.

"ГП "Национальный центр Александра Довженко" никогда не имело статуса ни национального киноархива, ни архива вообще. Единственным государственным киноархивом в Украине является Центральный государственный кинофотофоноархив Украины им. Г.С.Пшеничного. ", – объясняли ситуацию в Госкино.

Однако подпишет ли в установленный срок председатель Госкино контракт с Гончарук, пока неизвестно, поскольку по этому поводу уже был прецедент. Еще в мае 2021 года министр культуры Александр Ткаченко (тогда ДЦ подчинялся Минкульту) отказался это сделать, хотя на конкурсе победила та же Гончарук, сославшись на нарушение прав одного из участников.