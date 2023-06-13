I Национальный форум Неплатежеспособность и банкротство в Украине. Вызовы военного времени

2 июня состоялся I Национальный форум по теме «Неплатежеспособность и банкротство в Украине. Вызовы военного времени» по инициативе Национальной ассоциации арбитражных управляющих Украины и при поддержке Проекта ЕС Право-Justice.

В мероприятии кроме арбитражных управляющих приняли участие юристы других отраслей практики, представители органов государственной власти, банковского сектора, бизнеса.

Представители бизнеса и юридического сообщества могли еще ближе познакомиться с процедурами банкротства, как инструментами для помощи бизнесу в вопросах возобновления платежеспособности, услышать от спикеров актуальные ответы на острые вопросы практики, в частности:

Государственное регулирование и поддержка государства в условиях военного положения.

Бизнес в условиях войны: сохранность, восстановление, ответственность.

Судебные процедуры банкротства в условиях военного времени. Актуальная судебная практика.

Вызовы войны: функционирование банковского сектора, мораторий, санкции и национализация.

Открывая форум, председатель НААКУ Александр Бондарчук отметил, что это мероприятие – историческое событие, ведь оно является первым профессиональным мероприятием в таком формате.

Глава НААКУ также отметил важную роль арбитражных управляющих в обществе и жизни страны. В частности, сейчас более 30 арбитражных управляющих защищают страну в рядах ВСУ. К сожалению, уже есть потери, поэтому память погибших героев участники форума почтили минутой молчания.

Актуальной назвал проблему платежеспособности министр юстиции Денис Малюска. В своем обращении он выделил три вызова, которые следует преодолеть: военный, евроинтеграционный и коррупционный.

Среди спикеров были:

Олег Васьковский, Судья Верховного Суда;

Сергей Жуков, Судья Верховного Суда; Александр Банаско, Судья Верховного Суда;

Алексей Мовчан, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию;

Тарас Тарасенко, народный депутат Украины. Глава подкомитета по правам человека;

Арсен Милютин, заместитель председателя правления АО «Ощадбанк», ответственный за работу по NPL;

Владислав Филатов, директор департамента по банкротству Минюста и другие представители юридического сообщества.

Народный депутат Украины Алексей Мовчан акцентировал важность законопроекта 7442, которым предлагается внесение изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства по применению процедур банкротства в период действия военного положения. Он выразил уверенность, что проблем с принятием законопроекта во втором чтении не будет. Но в обществе есть проблемы с восприятием банкротства как явления.

Арсен Милютин, заместитель председателя правления АО «Ощадбанк», ответственный за работу с NLP, поднял тему создания новых механизмов взыскания, учитывая вызовы настоящего. Он отметил, что важна оценка каждой конкретной ситуации, а взимать задолженность во время войны – не тот путь, по которому нужно двигаться.

“На сегодняшний день существуют процедуры банкротства, которые помогают должнику выйти из состояния кризиса и возобновить производство. Стоит заметить, что банкротство является действенным инструментом как для кредитора, так и для должника”, - поделилась Наталья Тищенко - арбитражная управляющая, управляющая партнерша Юридической компании “Nobili”, и отметила, что процедуры банкротства - это эффективные инструменты для свободного рынка.

Также своим опытом процедуры банкротства поделился секретный гость, физическое лицо, прошедшее процедуру банкротства и возобновившее свою платежеспособность.

Международным опытом внедрения новаций в арбитражной практике поделились Бартош Сераковский, заместитель директора по банкротству, реструктуризации и исследованиям неплатежеспособности (Польша), и Арне Эгельс, международный эксперт Проекта ЕС «Право-Justice», арбитражный управляющий, адвокат (Германия).

В ходе мероприятия были проведены благотворительные аукцион и лотерея, благодаря которым удалось собрать сумму грн для приобретения оборудования для помощи воинской части А 7392, в которой воюют на востоке Украины арбитражные управляющие! В качестве лотов были привезены с фронта тубусы для зарядов, ставшие «холстом» для художников, и книги с автографами известных личностей.