Из-за ракетных ударов в Полтавской области перебои со светом и водой

10 октября армия страны-агрессора РФ наносит массированные ракетные удары по всей Украине. В настоящее время официально подтверждено попадание вражеских ракет в Полтавской области.

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Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"В Кременчугском районе были слышны взрывы. Детали со временем! Находитесь в укрытиях!", - отметил Лунин.

По его словам, на всей территории области перебои со светом и водой.

"Все соответствующие службы работают! Находитесь в укрытиях! Идет воздушная тревога", - подчеркнул Лунин.