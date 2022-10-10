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Из-за ракетных ударов в Полтавской области перебои со светом и водой
10 октября армия страны-агрессора РФ наносит массированные ракетные удары по всей Украине. В настоящее время официально подтверждено попадание вражеских ракет в Полтавской области.
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Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
"В Кременчугском районе были слышны взрывы. Детали со временем! Находитесь в укрытиях!", - отметил Лунин.
По его словам, на всей территории области перебои со светом и водой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Все соответствующие службы работают! Находитесь в укрытиях! Идет воздушная тревога", - подчеркнул Лунин.