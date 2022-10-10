Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Происшествия
Дата публикации

Из-за ракетных ударов в Полтавской области перебои со светом и водой

Из-за ракетных ударов в Полтавской области перебои со светом и водой

10 октября армия страны-агрессора РФ наносит массированные ракетные удары по всей Украине. В настоящее время официально подтверждено попадание вражеских ракет в Полтавской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"В Кременчугском районе были слышны взрывы. Детали со временем! Находитесь в укрытиях!", - отметил Лунин.

По его словам, на всей территории области перебои со светом и водой.

"Все соответствующие службы работают! Находитесь в укрытиях! Идет воздушная тревога", - подчеркнул Лунин.

Автор:
Светлана Манько