Летели "Калибры". Сунак рассказал о попытке РФ атаковать гражданское судно в Украине

Российские оккупанты 24 августа пытались атаковать ракетами гражданское грузовое судно в Черном море. Об этом 11 сентября заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает Reuters.

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"Благодаря рассекреченным данным разведки мы знаем, что российские военные нацелили на гражданское грузовое судно в Черном море несколько ракет 24 августа", – сказал он.

Как проинформировали в британском Министерстве иностранных дел, россияне нацелили ракеты на грузовое судно под флагом Либерии, которое стояло в порту Одессы. Снаряды были успешно сбиты. В частности, речь идет о двух ракетах "Калибр", выпущенных с ракетоносца Черноморского флота.

Отметим, что воздушные силы ВСУ 24 августа не сообщали об уничтожении вражеских целей. А утром 25 августа информировали, что ночью россияне нанесли удар ракетами воздушного и морского базирования с акваторий Черного и Азовского морей.

Тогда в направлении южных областей из самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 с Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря. Также был зафиксирован пуск одного ударного беспилотника типа "Шахед" из направления Приморско-Ахтарск. Украинские силы уничтожили все пять целей.

Атаки РФ на зерновую инфраструктуру

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Министерство обороны России заявляло, что с 20 июля корабли, идущие в украинские порты, будут "рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", а страны их флагов "будут считаться вовлеченными в конфликт" на стороне Украины.

После такого шага РФ Минобороны Украины объявило, что будет считать перевозчиками грузов военного назначения все корабли, двигающиеся в направлении российских и временно оккупированных украинских морских портов.

На фоне выхода России из зерновой сделки войска страны-агрессора активизировали обстрелы соответствующей инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

Недавно в Украине открыли временные маршруты для торговых суден, двигающихся в или из морских портов через Черное море. 16 августа таким коридором воспользовалось первое судно.