Масштабная атака РФ дронами: есть попадание на Днепропетровщине, на Киевщине обломки упали на территорию предприятия (ФОТО)

Ночью силы ПВО Украины сбили 15 из 35 запущенных РФ дронов. Один из БПЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Днепропетровской области, а в Киевской области из-за падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Повреждены административное здание и ангар.

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ПВО уничтожили 15 вражеских БПЛА

В ночь на вторник, 30 января, российские оккупанты запустили 35 ударных беспилотников для атаки по Украине и две ракеты С-300. Силам ПВО удалось уничтожить 15 вражеских "шахедов" над 8 областями, сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Две зенитные управляемые ракеты С-300 враг направился на Донбасс.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских дронов в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

Воздушные силы подчеркнули, что часть ударных БПЛА россияне направили по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ.

В Днепропетровской области дрон ударил по гражданской инфраструктуре

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью агрессор направил БПЛА на Криворожский район.

Один из российских "шахедов" сбили защитники из ППК "Восток".

Однако другой попал по гражданской инфраструктуре. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.

Также Красногригорьевскую общину на Никопольшине враг обстрелял из артиллерии.

Поврежден частный дом, 3 хозяйственные постройки, авто.

В Киевской области обломки упали на территорию предприятия

В Киевской ОВА проинформировали, что в области работала ПВО. В результате падения обломков возник пожар на территории одного из предприятий, получили повреждения административное здание, ангар и три автомобиля.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет. Все оперативные группы работают на месте, фиксируя последствия ночной атаки", – добавили в ОВА.

В Николаевской области в результате падения обломков загорелся грузовик

В Николаевской ОВА сообщили, что в ночь на 30 января на территории области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник.

"В результате падения обломков, загорелся грузовой автомобиль, пожар был оперативно ликвидирован. Водитель получил черепно-мозговую травму, состояние сейчас стабильное", - говорится в сообщении.

В Черкасской области "шахед" попал по заброшенной постройке

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что ночью в области тревога продолжалась почти три часа.

Один из вражеских беспилотников сбили украинские защитники, другой - попал по заброшенной постройке в Умани.

"В обоих случаях без пострадавших. Спасибо нашим защитникам за работу!", - добавил он.

Войска РФ атаковали дронами Змиев в Харьковской области

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины.

Авиаудары зафиксировали в Большом Бурлуке, Хатном, Петропавловке, Песчаном, Берестовом.

Также оккупанты ударили КАБами по пгт. Большой Бурлук. Повреждено гражданское сыродельное предприятие. В результате обстрела повреждены окна, двери, стены зданий.

Кроме того, в результате обстрела в Казачьей Лопане Харьковского района повреждены крыша и окна жилого дома.

Около 23:25 оккупанты применили минимум 6 БПЛА Shahed в г. Змиев Чугуевского района. Повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома.

Ранены получили мужчины 52 и 61 года, первый - госпитализирован, состояние среднее. Второй получил помощь на месте.

Армия РФ совершила 48 БПЛА-атак на Запорожскую область

Как сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, за прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 159 ударов по 19 городам и селам Запорожской области.

Оккупанты ударили авиационным снарядом по Малой Токмачке, совершили 48 БПЛА-атак по Гуляйполю, Волшебному, Малиновке, Полтавке, Новоандреевке, Щербакам, Левадному, Гуляйпольскому и Лобковому.

105 артударов пришлись по Гуляйполю, Новодаровке, Новоданиловке, Волшебному, Красному, Левадному, Каменскому, Степногорскому, Пятихаткам, Степному и другим прифронтовым населенным пунктам.

За сутки поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

В Херсонской области есть погибший

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 67 обстрелов, выпустив 272 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, авиации и БпЛА, в том числе 2 типа "Shahed".

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, "шахедами" атаковали территорию и сооружение предприятия в Херсонском районе", - уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 1 получил ранения.

Россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

Покровский район. В Марьинской общине обстреляны Красногоровка, Елизаветовка и Максимильяновка. В Цукурино Селидовской общины повреждены шесть домов, обстреляны окраины Кураховской общины. В Мирнограде один человек погиб и один ранен, повреждена пристройка к гостинице и две многоэтажки.

Краматорский район. В Лиманской общине обстреляны Торское, Заречное и окрестности Ямполя, Ямполевки и Тернов. В Константиновке повреждены три частных дома, гараж, газопровод и линия электропередачи; а также еще один дом поврежден в Новомаркове.

Бахмутский район. В Часовоярской общине повреждены пять частных домов, две многоэтажки, инфраструктурный объект и торговый павильон. В Северске повреждены три многоэтажки и инфраструктурный объект.