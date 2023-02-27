На Троещине два дня будет громко: власти Киева предупредили о мероприятиях

В Деснянском районе Киева с 9:00 утра 28 февраля и до вечера 1 марта будут тестировать обновленную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, информируют в Киевгорадминистрации.

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Во время тестирования будут включаться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и государственный гимн Украины.

"Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время проведения тестирования. Такие меры необходимы для улучшения системы оповещения", - заявили городские власти.

Отметим, что Деснянский район Киева охватывает жилые массивы Троещина и Лесной, а также ТЭЦ-6 и большую часть Дарницкой промышленной зоны (территория расположенной там Дарницкой ТЭЦ относится уже Днепровскому району), причем обе упомянутые электростанции в ходе войны РФ против Украины уже становились целью российских авиаударов.