Ночная атака РФ: разрушены дома и 11 раненых в Одессе, погибший в Херсоне

В ночь на 14 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали ударными БпЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300. В общей сложности зафиксированы пуски 42 вражеских ударных БпЛА и 6 ракет.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Зенитникам удалось сбить 41 дрон, подавляющее большинство – в Одесской области.

Больше всего от ночной атаки пострадала Одесская область. В результате атаки пострадали 11 человек, из них 3 ребенка, 5 человек были госпитализированы, сообщили в ГСЧС .

В результате обстрелов произошли пожары, 11 зданий и общежитие получили повреждения. Спасатели установили мобильный пункт обогрева, с пострадавшими и жителями работают психологи ГСЧС, подвоз пищи и теплых вещей организован Красным Крестом.

"После обстрела Одессы россияне взялись атаковать Измаильский район. Туда террористы направили более 20 ударных дронов. Там их целью была припортовая инфраструктура. К счастью, люди не пострадали. Разрушения подверглись складским помещениям", - написал глава Одесской ОВА Олег Кипер .

В Херсонской области ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Херсонскому району, погиб 1 человек. Было разрушено здание амбулатории, частный дом, гараж, сообщил министр МВД Игорь Клименко. Позже российские военные дважды атаковали Херсон. Спасатели потушили пожары в многоквартирном доме и бизнес-центре.

Глава области Александр Прокудин добавил, что за минувшие сутки противник обстрелял регион 114 раз, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

В Николаевской области враг несколько раз обстрелял Очаков и акватории Очаковской общины. Последствия повреждений уточняются, сообщает глава области Виталий Ким.

Также вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по населенным пунктам Яселка и Дмитровка Куцурубской общины. В Баштанском районе произошел ракетный обстрел окрестности Снигиревки: ракета С-300 попала по открытой территории за пределами населенного пункта.

В Запорожской области оккупанты обстреляли 23 населенных пункта и в общей сложности нанесли 151 удар. 108 артударов пришлись по территории Новондриевки, Преображенки, Полтавки, Левадного, Белогорья, Гуляйполя, Роботиного, Каменского, Степного, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня, сообщили в ОВА.

Россияне разрушили 9 жилых домов.

В Харьковской области артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 16 населенным пунктам: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района, Бударки Чугуевского района, Ветеринарное Харьковского района и др., сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела Купянска повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки.

В Донецкой области 13 декабря россияне ранили 1 жителя в Авдеевке. Кроме того, удалось установить информацию по 1 человеку, который был ранен ранее в Торецке, информируют в ОВА. https://t.me/DonetskaODA/10697