Ночью россияне атаковали Украину дронами, на Днепропетровщине введены графики аварийных отключений э/э

В ночь на 3 февраля россияне атаковали территорию Украины 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" по разным направлениям и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области.

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Значительную часть "шахидов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине. В других областях в результате вражеской атаки с десяток человек получили ранения.

В Воздушных силах сообщили, что защитникам удалось сбить 9 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

В Кривом Роге введены графики аварийных отключений

Ночью враг третий раз нанес удар "шахидам" по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине. 5 шахедов уничтожили ПВК "Восход". Впрочем, произошло несколько попаданий, возникли два пожара, сообщили в ОВА.

Без света в районе около 15000 человек. А еще – две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов. В городе частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения. Из-за обстрелов и падений обломков БПЛА пострадало оборудование подстанции "Укрэнерго" и две высоковольтные воздушные линии. Из-за повреждений энергетического оборудования в городе Кривой Рог и близлежащих районах введены графики аварийных отключений.

Никопольщину этой ночью агрессор обстрелял из артиллерии. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач.

Оккупанты нанесли 131 удар по 19 городам и селам Запорожской области

Военнослужащие РФ устроили авиационным снарядом по Орехову, обстреляли из РСЗО Малую Токмачку и Железнодорожное, а также атаковали 40 беспилотниками Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Новодаровку, Левадное, Волшебное, Красное, Полтавку и Пятихатки.

88 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Белогорья, Левадного, Полтавки, Плавней, Лобкового, Степного, Каменского и других прифронтовых населенных пунктов. Россияне разрушили 8 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Херсонщину противник обстрелял 67 раз

За минувшие сутки враг выпустил по области 218 снарядов с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БпЛА и авиации, сообщил глава области Александр Прокудин.

По Херсону враг направил 49 снарядов, в том числе управляемую авиабомбу. Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повредили объекты критической инфраструктуры и учебные заведения в областном центре и в Херсонском районе, попали в детский сад в Бериславском районе, нанесли разрушения магазинам и медицинскому учреждению в Херсоне.

В Харьковской области под обстрелы попали 15 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоново, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово и другие, информирует глава области Олег Синегубов.

Авиаудары оккупанты нанесли по Охримовке, Бударке, Черному, Ольхуватке, Ивановке, Кисловце, Табаевке. Также оккупанты нанесли удары КАБами по с. Ольховатка Купянского района. Одно попадание зафиксировали на территории агропредприятия.

Николаевскую область атаковали дронами

2 февраля вражеские обстрелы фиксировались по городу Очаков, а чуть позже – по акватории Очаковской общины, сообщает глава области Виталий Ким. Также вечером, 2 февраля, в 19:18 и в 21:24 враг применил FPV-дрон и ударил артиллерией по Куцурубской общине.

В Донецкой области ранен человек

За 2 февраля россияне ранили 1 жителя Донбасса - в Авдеевке. В Очеретинской общине обстреляны окрестности Желанного, в Марьинской - Красногоровка. В Кураховской общине повреждены 2 дома в Остром. Утром россияне из Смерчей обстреляли Новогродовку, сообщили в ОВА.

В Краматорском районе в Константиновской общине под огнем окрестности Дилиевки, Белой Горы и Ступочек.

Бахмутский район: в Часовоярской общине повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Торецке поврежден объект инфраструктуры.