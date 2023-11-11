Ночью россияне запустили по Украине "шахеды": какие последствия атаки

В течение ночи 11 российских захватчиков атаковали Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов. Воздушным силам удалось уничтожить 19 из 31 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Кроме дронов, враг применил управляемую авиационную ракету Х-31, противокорабельную ракету П-800 Оникс и зенитную управляемую ракету С-300.

В Днепропетровской области 5 дронов из них сбили силы ПВО – в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах.

"Два "шахеда" попали по зданию. Есть разрушение. Возник пожар, который спасатели обуздали", - сообщил глава области Сергей Лысак.

Кроме этого, россияне дважды ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине Никопольщины.

В Харьковской области "шахеды" попали по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, сообщил председатель области Олег Синегубов.

В Волчанске Чугуевского района повреждено 2-х этажное административное здание гражданского предприятия. В Купянске повреждено по меньшей мере 2 частных дома, произошли пожары.

В результате удара "шахедом" по пгт. Солоницевка Харьковского района повреждено учебное заведение и недействующий производственный объект.

Также за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал Уды Богодуховского района, Бочково и Бударки Чугуевского района, Каменку, Двухлетнюю, Синковку, Петропавловку Купянского района и другие населенные пункты.

Поврежденное здание в Харьковской области

Военнослужащие РФ нанесли 130 ударов по 27 городам и селам Запорожской области.

Согласно сообщению ОВА, за прошедшие сутки враг совершил 20 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малой Токмачке, Полтавке, Новодаровке, Затишью, Левадному, Роботиному, Малиновке, Волшебному, Темировке, Малым Щербакам и Степному, 5 РСЗО-обстрелов, а также авиационный удар по Орехову.

В результате артудара по Малой Токмачке пострадала семейная пара: 44-летняя женщина доставлена в лечебное учреждение, ее 48-летнего мужчину спасти не удалось.

104 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Красного, Луговского, Белогорья, Каменского, Лобкового, Лукьяновского, Пятихаток и других прифронтовых населенных пунктов. Поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов.

Что касается Херсонской области, то за прошедшие сутки противник совершил 121 обстрел, выпустив 696 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По Херсону "прилетело" 15 снарядов. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 - получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, пункт несокрушимости и завод в Бериславском районе.