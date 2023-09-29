Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву

Российские оккупационные войска в ночь на 29 сентября нанесли ракетный удар по городу Николаев. Есть попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Утром, 29 сентября, около 04:13 город Николаев получил ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города", - отметил Ким.

По его словам, в результате вражеской атаки произошло возгорание сухой травы. Пожар пожарные уже потушили.

В настоящее время подробная информация о последствиях удара уточняется.

Кроме того, за прошедшие сутки враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины.

"Сегодня утром враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины. В результате обстрела возник пожар сухой травы на открытой территории жилого сектора. Пожар ликвидирован, без жертв, пострадавших и разрушений", - добавил Ким.