Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову

Утром 15 марта армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В районе места прилета нет ни одного военного или инфраструктурного объекта, а только жилые дома и городская инфраструктура.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг еще раз ударил по гражданской инфраструктуре города. Предварительно, без пострадавших", - отметил он.

По его словам, на месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в районе места прилета нет ни одного военного или инфраструктурного объекта, а только жилые дома и городская инфраструктура.

"В домах вокруг выбило стекла. О жертвах и пострадавших информации не поступало", - сообщил Терехов.

Напомним, в последний раз российские захватчики обстреливали Харьков 9 марта во время массированной ракетной атаки. Тогда армия страны-агрессора РФ выпустила около 15 ракет по Харькову и области, под прицелом находились объекты критической инфраструктуры.