- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову
Утром 15 марта армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В районе места прилета нет ни одного военного или инфраструктурного объекта, а только жилые дома и городская инфраструктура.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг еще раз ударил по гражданской инфраструктуре города. Предварительно, без пострадавших", - отметил он.
По его словам, на месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений в настоящее время уточняются.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в районе места прилета нет ни одного военного или инфраструктурного объекта, а только жилые дома и городская инфраструктура.
"В домах вокруг выбило стекла. О жертвах и пострадавших информации не поступало", - сообщил Терехов.
Напомним, в последний раз российские захватчики обстреливали Харьков 9 марта во время массированной ракетной атаки. Тогда армия страны-агрессора РФ выпустила около 15 ракет по Харькову и области, под прицелом находились объекты критической инфраструктуры.