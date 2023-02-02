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Оккупанты не прекращают террор городов и сел Харьковщины: обстреливают жилые дома
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он подчеркнул, что враг не прекращает террор мирного населения пограничных городов и сел Харьковщины.
Так, сегодня около 7:00 утра оккупанты снова обстреляли Купянск. Ранения получила женщина 67 лет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В селе Кругляковка Купянского района в результате утренних обстрелов ранения получил 46-летний сотрудник ГСЧС.
Также утром была обстреляна пгт Казачья Лопань, повреждено здание поселкового совета. Предварительно, без пострадавших.
За прошедшие сутки российские оккупанты также обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечу, Двухлетнюю, Старицу, Огурцово и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
Под огнем была в основном частная жилая застройка. Многие дома повреждены, выбиты окна, разрушены хозяйственные постройки.
Отметим, 31 января оккупанты выпустили 2 ракеты С-300 по селу Шиповатое Купянского района. Ракеты попали в землю рядом с Домом культуры. Обошлось без пострадавших.