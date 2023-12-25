Оккупанты ночью атаковали Украину дронами и ракетами: какие последствия

Вечером воскресенья, 24 декабря, российские оккупанты запустили ударные БПЛА для обстрела Украины. Кроме того, враг направил ракеты на Кропивницкий и Одессу.

ПВО ночью уничтожило 28 ударных дронов и две ракеты

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 25 декабря противник атаковал 31 ударным БпЛА типа Shahed и двумя авиационными ракетами.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 28 ударных БПЛА «Shahed-136/131» в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Также во время воздушного нападения враг применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Обе были уничтожены.

Последствия падения обломков дронов на Юге Украины

Как сообщают Силы обороны Юга, более шести с половиной часов продолжалась дроновая атака.

Силами противовоздушной обороны уничтожены 22 дрона:

17 в Одесской области

3 в Херсонской области

1на Николаевщине

1 в Кировоградской области.

Обломками сбитого БпЛА было повреждено технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы, а в Раздельнянском районе также обломками повреждено недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта. Люди не пострадали.

В Бериславском районе Херсонщины не удалось избежать попадания. В складских помещениях вспыхнул пожар, который пожарные уже ликвидировали.

На Днепропетровщине обломки "шахеда" повредили погрузчик зерна

Над Днепропетровской областью воины ПВК "Восток" поздно вечером 24 декабря уничтожили 5 вражеских БпЛА, сообщили в Днепропетровской ОВА.

По два шахеда сбили в Синельниковском и Днепровском районах. Еще один – в Павлоградском.

"В последнем обломки повредили хозяйственное помещение и погрузчик зерна. В Днепровском районе остатки вражеского железа упали на территорию неработающего предприятия. Загорелось одноэтажное здание. Пожар спасатели потушили", - говорится в сообщении.

Враг за сутки 176 раз обстрелял Запорожскую область

За прошедшие сутки российские войска нанесли 176 ударов по 18 пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Оккупанты совершили 6 РСЗО-обстрелов Гуляйполя и Роботиного, а также 28 БпЛА-атак Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Новоандреевки, Малиновки, Роботиного, Волшебного, Малой Токмачки и Каменского.

Были нанесены также 142 артудары по территории Орехова, Левадного, Белогорья, Новоданиловки, Луговского, Преображенки, Гуляйполя, Пятихаток, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

За сутки поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области погибла женщина

Войска РФ за сутки произвели 71 обстрел Херсонской области, выпустив 288 снарядов. Об этом в Телеграмме сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию завода в Херсоне.

Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в Чернобаевке Херсонского района в результате артобстрела рашистов вечером 24 декабря погибла 37-летняя женщина

"Снаряд попал в частный дом, под завалами погибла 37-летняя местная жительница. Также в результате обстрела повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Враг обстрелял более 20 населенных пунктов Харьковщины

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное Харьковского района; Гатище, Бударки Чугуевского района; Гурьев Казачок Богодуховского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Тополя Купянского района.

Авиационные удары армия РФ нанесла по Синьковке, Петропавловке и Кисловке Купянского района.