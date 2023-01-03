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Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Ураганов" и тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 3 января оккупанты нанесли удары из "Ураганов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Не утихают обстрелы Никопольщины... Дважды за ночь район подвергся атакам российских "Ураганов" и тяжелой артиллерии", - отметил он.
По его словам, более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую общину.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.
Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий – выясняют последствия атак.