Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Ураганов" и тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 3 января оккупанты нанесли удары из "Ураганов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Не утихают обстрелы Никопольщины... Дважды за ночь район подвергся атакам российских "Ураганов" и тяжелой артиллерии", - отметил он.

По его словам, более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую общину.

Глава области сообщил, что жертв среди гражданского населения нет.

Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий – выясняют последствия атак.