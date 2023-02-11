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Оккупанты обстреляли Одесщину, сбросили бомбы на остров Змеиный
Ночью 11 февраля российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Одесской области с применением авиации и берегового ракетного комплекса "Бастион" с территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.
"Ночью враг атаковал Одесщину из самолетов и берегового комплекса "Бастион". Есть попадание ракет в прибрежную зону", - отметил он.
По его словам, пострадавших нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также враг нанес бомбовый удар по острову Змеиный, сбросив четыре авиабомбы.
Как сообщает в Телеграмма прессслужба Одесского городского совета со ссылкой на Оперативное командование "Юг", бомбардировка Змеиного осуществлена двумя Су-24М, а с берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма враг выпустил три противокорабельных ракеты "Оникс", попав в прибрежную зону.
Кроме того, накануне вечером в небе над Одесской областью подразделения противовоздушной обороны сбили четыре дрона-камикадзе типа "Shahed".