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Оккупанты обстреляли школу в Донецкой области, где в этот момент были люди
Российские оккупационные войска в ночь на 28 сентября нанесли удар по школе в Николаевке Донецкой области. Там местные жители обустроили укрытие и прятались во время вражеской атаки, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Укрытие выдержало атаку — никто из 12 находившихся там людей не пострадал. Само здание школы потерпело значительные разрушения.
Кроме того, 27 сентября россияне время от времени стреляли по Авдеевке, Марьинке, Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке в Марьинской громаде, а также по Одрадовке и станции Майорск в Светлодарской громаде. По предварительной информации, без жертв.
Также под артобстрел попал Торецк. В результате повреждены 2 дома, пострадавших нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, за последние сутки россияне продолжали обстреливать Днепропетровскую, Николаевскую, Запорожскую и Харьковскую области. В ночь на 28 сентября россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район.
Вечером 27 сентября армия страны-агрессора ударила по Харькову ракетами С-300. В Гуляйполе Запорожской области ракетами С-300 оккупанты разрушили здание, имевшее статус исторического памятника.