Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300

27 сентября армия страны-агрессора ударила по Харькову ракетами С-300. В течение суток оккупанты продолжали террор мирного населения Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов области.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Минувшей ночью около 21:00 враг обстрелял Холодногорский район Харькова предварительно ракетами ЗРК С-300. Повреждены объекты инфраструктуры. Предварительно – без пострадавших. Информация уточняется", - отметил Синегубов.

Кроме того, в течение суток враг продолжал террор мирного населения Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов области. Больше всего страдают от обстрелов населенные пункты Купянского района.

По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранением госпитализированы 5 человек. В Богодуховском районе ранения получила 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Также идет разминирование деоккупированных территорий Харьковщины. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 1547 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Наши защитники освобождают Харьковщину от оккупантов. Вчера Генштаб ВСУ подтвердил освобождение г. Купянск-Узловой. Спасибо ВСУ и верим в победу", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, российская армия днем 26 сентября нанесла ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайском Харьковской области.