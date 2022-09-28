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Оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине: повреждены дома и линии электропередач
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 28 сентября россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией. По Никополю ударили трижды", - отметил он.
По его словам, в городе повреждены более 10 многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровода и 6 линий электропередач.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Вражеские снаряды оставили без света почти 8 000 семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе как только минует угроза новых обстрелов", - подчеркнул Резниченко.
Также выясняются последствия атаки в Марганецкой общине. На месте работают спасатели и полиция.
По словам главы области, повсюду обошлось без пострадавших.
Кроме того, в Криворожском районе накануне вечером наша ПВО сбила российскую ракету Х-59.
Отметим, в результате ракетного удара 26 сентября по аэропорту Кривого Рога дальнейшее его использование пока невозможно.