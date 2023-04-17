Оккупанты обстреляли Херсонщину из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации

Российские оккупационные войска в течение суток 16 апреля 46 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 46 обстрелов, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Город Херсон враг обстрелял 3 раза.

По словам главы области, за минувшие сутки жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, в субботу, 15 апреля, российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки погибли две женщины .