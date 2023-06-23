Оккупанты пытались атаковать военный аэродром в Хмельницкой области: выпустили 13 ракет

Ночью 23 июня 2023 г. армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Отмечается, что пуски ракет производились около полуночи из Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95мс.

"Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области", - говорится в сообщении

Кроме того, защитники неба уничтожили разведывательную БПЛА не установленного типа.

Напомним, Российские оккупанты в ночь на 21 июня атаковали Украину ударными дронами иранского производства Shahed-136/131 с северного направления. Силы и средства Воздушных сил сбили все шесть дронов-камикадзе в Хмельницкой области.

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