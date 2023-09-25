АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты сбросили авиабомбы на Берислав: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Берислав, пожар, разрушения, автомобили
Последствия российской атаки Берислава, 25 сентября 2023. Фото: Александр Прокудин / Telegram

Войска РФ утром 25 сентября атаковали Берислав Херсонской области, скинув на город четыре авиабомбы. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что одна из бомб уничтожила жилой дом, еще одна попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа).

Из-за удара по ЖЭКу погибли два человека. Травмы, несовместимые с жизнью, получили 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. В момент вражеской атаки они находились в помещении.

Еще два человека ранены. Мужчина возрастом 55 лет находится в крайне тяжелом состоянии с переломом плеча, ранениями грудной клетки и живота. А 59-летняя женщина получила травмы спины и ног.

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, которое совмещено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото 2 — Оккупанты сбросили авиабомбы на Берислав: есть погибшие и раненые (ФОТО)
Последствия российской атаки Берислава, 25 сентября 2023. Фото: Александр Прокудин / Telegram
Фото 3 — Оккупанты сбросили авиабомбы на Берислав: есть погибшие и раненые (ФОТО)
Последствия российской атаки Берислава, 25 сентября 2023. Фото: Александр Прокудин / Telegram
Автор:
Артем Ющенко