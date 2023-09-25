Оккупанты сбросили авиабомбы на Берислав: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Войска РФ утром 25 сентября атаковали Берислав Херсонской области, скинув на город четыре авиабомбы. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что одна из бомб уничтожила жилой дом, еще одна попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа).

Из-за удара по ЖЭКу погибли два человека. Травмы, несовместимые с жизнью, получили 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. В момент вражеской атаки они находились в помещении.

Еще два человека ранены. Мужчина возрастом 55 лет находится в крайне тяжелом состоянии с переломом плеча, ранениями грудной клетки и живота. А 59-летняя женщина получила травмы спины и ног.

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, которое совмещено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).