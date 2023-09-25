Обстрелы Херсонской области. За сутки погибли два человека, еще 11 ранены

В Херсонской области из-за российской агрессии в течение суток 24 сентября погибли два человека, 11 получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты совершили 87 обстрелов, выпустив 497 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации. По Херсону враг выпустил 23 снаряда.

Россияне попали в:

жилищные кварталы населенных пунктов области;

территорию и здания медицинского и учебного заведения, церковь, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе;

территорию и постройки заводов в Херсоне.

Кроме того, в 01.00 25 сентября россияне обстреляли Херсон, повредив здание учебного заведения. Около 05:00 армия страны-агрессора ударила из авиации по Ольговке и Львовому. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Херсонская область: обстрелы 24 сентября 2023

Как информировала пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, утром 24 сентября российские военные совершили авиаудары по ряду населенных пунктов Бериславского района. Сообщалось о двух погибших и по меньшей мере трех раненых гражданских.

Также около 12:00 вражеские войска из артиллерии начали обстреливать Херсон, ранив четырех человек.

А около 16:20 россияне обстреляли Херсон управляемыми авиабомбами. В результате авиаудара по территории одного из предприятий травмирована 49-летняя женщина.