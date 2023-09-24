Оккупанты из авиации обстреляли Херсонщину: двое погибших и трое раненых

24 сентября российские оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Берислав и Львов Херсонской области. В результате атаки РФ погибли двое жителей, еще трое - госпитализированы.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, армия РФ из авиации ударила по Бериславу. В результате обстрела погибла женщина. Ее личность устанавливается.

Также травмирован полицейский 1990 года рождения. Повреждение разной степени тяжести получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Все пострадавшие доставлены в больницу, а медики оказывают им необходимую помощь.

Как сообщил глава области, еще один авиаудар оккупанты нанесли по селу Львов.

В результате российской агрессии погиб мужчина 67 лет.

Напомним, 23 сентября российские военные сбросили взрывчатки с дронов по населенным пунктам Бериславского района, а в 16:00 оккупанты нанесли артиллерийский удар по Херсону.