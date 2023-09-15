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Оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на жилые дома Новой Каховки: есть погибшие и раненые
Армия страны-агрессора РФ нанесла удары управляемым авиабомбам по жилым домам временно оккупированной Новой Каховки.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
По предварительной информации, по словам местных жителей, российские войска сегодня около 9:20 нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилым домам Новой Каховки.
Поражены дома в микрорайоне "Сокол".Подписывайтесь на наш Telegram канал
В районе улиц Горького-Довженко разрушены квартиры в трех многоэтажных домах.
Сейчас известно о разрушениях в домах по ул. Горького, 24, 26 и Довженко, 13.
Сообщают о погибших и раненых, информация пока уточняется.
В тоже время, оккупанты информируют об одном погибшем и трех раненых местных жителях.
Новая Каховка находится на подконтрольном России левом берегу Днепра в Херсонской области.