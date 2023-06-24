Оккупанты ударили ракетами по Харькову: в ОВА рассказали о последствиях

Российские войска в ночь на 24 июня нанесли ракетные удары по Харькову и области. Захватчики атаковали город ракетами С-300. В результате ударов зафиксировали разрушение.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Одна ракета попала в землю в промышленной зоне Холодногорского района, взрывная волна и обломки повредили 10 легковых автомобилей. Вторая ракета попала в землю в Слободском районе. Повреждена газовая труба, выбиты окна соседнего здания, произошел пожар. Предварительно, без пострадавших.

В области оккупанты атаковали прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов области. В селе Ольховатка Купянского района повреждено здание магазина.

В Волчанске повреждено здание мясокомбината, произошел пожар. В результате минометного обстрела пгт Вильча Чугуевского района, повреждено частное домовладение.

В селе Чернещина Изюмского района в результате артиллерийских обстрелов повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки.