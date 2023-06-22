На Харьковщине за прошедшие сутки россияне обстреляли мясокомбинат и жилые дома

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены здания мясокомбината, жилые дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары.

Также в селе Кругляковка Купянского района обстрелом повреждены 2 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Осколочное ранение получил и был госпитализирован гражданский мужчина 49 лет.

Кроме того, в селе Пильная Харьковского района поврежден дом.

А в селе Басово Богодуховского района повреждены 2 частных дома.

Как добавил Синегубов, в Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 10 га территории и обезвредили 87 взрывоопасных предметов.

Накануне враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. В городе полностью разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших посреди гражданского населения нет.